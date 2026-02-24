Зашли не в ту дверь: в ХМАО чиновников массово уволили после тайного корпоратива
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Стали известны вероятные причины массовых увольнений чиновников соцблока в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Этому предшествовал тайный корпоратив в одном из зданий мэрии, рассказали Ura источники.
В отставку ушли вице-мэр Алексей Золотых и начальница управления образования Марина Букреева. Незадолго до этого подчиненные чиновников устроили тайный корпоратив в одном из строений мэрии.
Источник рассказал, что перед Новым годом команда из социального блока якобы организовала корпоратив с шампанским и шашлыками на работе. В ресторан 26 декабря они не пошли. Вечеринку устроили в управлении культуры и спорта. Там употребляли алкогольные напитки.
«Перемывали кости новой команде мэра Сергея Елишева. Прошлись даже по покойной экс-начальнице отдела по труду Ирине Слепуховой. Когда все вскрылось, участники принялись каяться. Елишев инициировал дополнительные проверки в соцблоке, из-за которых и начались массовые отставки», — рассказал источник.
Другой собеседник издания рассказал, что, согласно объяснительным, корпоратив начался в 16:30 и шел до 04:00. Позднее к мероприятию присоединились якобы чиновники из управления образования.
В администрации отметили, что проверку из-за случившегося провели. Виновных наказали.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.