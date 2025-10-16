Заседание Молодежного совета при Минкультуры и туризма Подмосковья прошло в Истре

15 октября в музее «Новый Иерусалим» округа Истра, прошло заседание Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области, на котором подвели итоги первого года работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин, председатель Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области Максим Кононюк, гендиректор ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“» Анна Антипенко, заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Молодежный совет при министерстве культуры и туризма Подмосковья был создан в начале лета этого года, первое заседание прошло 10 июня. Он объединил активных молодых специалистов сферы культуры.

Работа Молодежного совета строилась по пяти ключевым направлениям: социальная активность (вовлечение молодых специалистов в общественную жизнь региона), профессиональное развитие (повышение квалификации и обмен опытом), популяризация профессий (продвижение карьеры в сфере культуры и искусства), воспитательная работа (формирование ценностей и культурных компетенций) и креативные инициативы (поддержка инновационных проектов молодежи). Эти направления стали стратегическим фундаментом всей деятельности и обеспечили системный подход к развитию молодежной политики в сфере культуры.

Члены Молодежного совета приняли участие в федеральных образовательных программах. Председатель совета Максим Кононюк был участником образовательной программы для молодых лидеров в сфере культуры «Молодежь в культуре». Софья Хлусова участвовала в программе «Арт-школа молодежных советов в сфере культуры, посвященная 105-летию со дня рождения Леонида Шварцмана», которая прошла на территории арт-кластера «Таврида» в Республике Крым.

В рамках развития межрегионального сотрудничества во Владимире состоялось совместное заседание Молодежных советов Московской и Владимирской областей.

Также представители Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области приняли участие в форуме объединенных культур и в торжественной церемонии Эрмитажной премии, которые прошли в Санкт-Петербурге, в международном фестивале «Интервидение-2025».

В День пожилого человека Молодежный совет организовал на базе Московского губернского колледжа искусств праздничное мероприятие в честь старшего поколения работников культуры.

Совет активно развивает цифровую инфраструктуру и медиаприсутствие, создавая современные каналы коммуникации с молодежью области.

Меньше чем за год работы Молодежный совет достиг значительных результатов, которые вывели его на новый уровень развития. Об этом свидетельствует увеличение состава совета за счет талантливых специалистов, представление региона на фестивалях и форумах различного уровня, в том числе, международного, создание и успешное развитие собственных информационных каналов и платформ, повышение узнаваемости Совета в среде профессионального сообщества.

В качестве перспектив развития работы Молодежного совета в следующем году участники видят расширение партнерских связей с молодежными организациями других регионов, участие в международных культурных проектах, проведение форума «Молодежь и культура Подмосковья», развитие волонтерского движения в культурной сфере, просветительские программы для молодежи региона, формирование стратегических партнерских отношений с образовательными учреждениями и культурными институциями.

