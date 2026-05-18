В Раменском представили пластический спектакль по притче Баха

Премьерный показ спектакля «История одного полета» по мотивам притчи Ричарда Баха прошел 17 мая на большой сцене ДК имени Воровского в Раменском. Постановку представил народный молодежный театр «Звучащее слово» под руководством Варвары Золотухиной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль создан в форме пластической новеллы по мотивам произведения «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». В центре сюжета — чайка Джонатан, которая стремится жить иначе, чем остальные, и совершенствует искусство полета, получая от него радость.

«Когда мы собрались в начале творческого сезона, ребята прочитали „Чайку“ и спросили, как мы будем это делать?» — рассказала со сцены Варвара Золотухина.

Режиссер пояснила, что коллектив решился на творческий эксперимент — пластический спектакль, где хореография сочетается с драматургией. По словам актеров, многие из них ранее не занимались танцами, однако смогли освоить новый формат.

Важную роль в постановке сыграли сценография и свет. Светлые костюмы в бело-бежевой гамме передавали образ птиц, полупрозрачные ткани создавали эффект моря, а огни — звездного неба. Над световым оформлением работал Алексей Кузнецов. Прием «черного кабинета» позволил подчеркнуть атмосферу вне времени и пространства и вывести на первый план актерскую игру.

После премьеры зрители пообщались с артистами и режиссером. Варвара Золотухина отметила, что эта работа стала завершающей в сезоне. Ранее театр представил «Мертвые души», «Приключения Незнайки и его друзей» и «Колобка». Летом коллектив планирует тренинги и участие в фестивалях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.