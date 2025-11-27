Заседание клуба «Душа молода» в преддверии Дня матери прошло в Можайске

.На мероприятии собрались самые активные участники клуба и почетные гости. Событие стало настоящим праздником, наполненным творчеством, уважением и любовью к мамам.

Поздравить виновниц торжества с наступающим праздником пришли исполняющий обязанности заместителя главы Можайского муниципального округа Денис Потылицын и председатель Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Нина Истратова.

«Уважаемые ветераны, дорогие мамы, жительницы Можайского округа! Пусть сегодняшний концерт подарит вам радость, светлые воспоминания и уверенность в том, что ваша мудрость — главное достояние наших семей и всего Можайского округа», — сказал Денис Потылицын.

В рамках праздничной программы для дорогих мам и бабушек выступили юные артисты из Можайского культурно-досугового центра. Они подготовили для зрителей самые красивые танцы и лучшие песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.