«Защиту сделки» распространили на пять новых направлений онлайн-услуг

После тестирования партнерский сервис «Защита сделки» стал доступен еще в пяти направлениях услуг, которые оказываются дистанционно: программирование и настройка CRM, создание сайтов и приложений, инфографика для маркетплейсов, ИИ-решения и создание контента в нейросетях.

В рамках сервиса деньги заказчика резервируются на специальном счете и переводятся исполнителю после приемки результата.

По данным «Авито Услуг», 75% онлайн-заказчиков учитывают наличие инструментов безопасности при выборе специалиста, а для 48% этот фактор является решающим. При этом 32% пользователей откажутся от сделки без понятных механизмов защиты, а 16% не готовы заказывать услуги в интернете без гарантий.

«Мы увидели высокий запрос на формат безопасных расчетов в цифровых и удаленных услугах, — комментирует руководитель бизнес-направления „Деловые и хозяйственные услуги“ на Авито Александр Семочкин. — Расширение покрытия „Защиты сделки“ закрывает главные потребности обеих сторон: заказчики получают уверенность в результате и сохранности средств, а исполнители — гарантию оплаты выполненной работы. Механика, доказавшая свою эффективность в пилотных категориях, теперь становится стандартом для всего сегмента деловых услуг».

Одновременно обновили функционал сервиса. Исполнители могут отправлять ссылку на портфолио в чат с клиентом, где она отображается в виде превью. При появлении новых задач отдельный заказ оформлять не нужно: достаточно доплатить разницу, после чего условия обновятся в текущем окне.

Для контроля сроков на каждом этапе появились таймеры с напоминаниями за сутки до дедлайна. Если специалист нарушит срок, заказчик может отменить сделку в один клик. В спорных ситуациях решение принимает независимый арбитраж, изучающий историю заказа и переписки.

«Модель „Защиты сделки“ получает положительные оценки: 86% потенциальных пользователей поддерживают такой формат, а индекс удовлетворенности исполнителей после первого успешного опыта достигает 92–100%. Расширение сервиса на категории онлайн-услуг и обновление интерфейса — ключевые шаги в развитии сервиса, аудитория категорий, в которые внесли изменения, составляет 1,5 млн человек. Наша задача — не просто расширить охват категорий, а сделать инструмент максимально удобным для обеих сторон сделки», — резюмирует Александр Семочкин.