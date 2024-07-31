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Защита запросила проверку местонахождения Уилана после слухов об обмене

Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана из-за слухов о его возможном обмене хочет убедиться, что тот находится в мордовской колонии, и узнать о состоянии здоровья мужчины, сообщает РБК .

«Чтобы представители ОНК убедились, что он там, удостоверились в его нормальном состоянии удовлетворительном», — отметила адвокат Ольга Карлова.

По словам Карловой, осужденного давно не посещали и хотели данные иметь с третьей объективной стороны.

Член СПЧ Ева Меркачева ранее предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний, где они отбывали наказание, можно связать с их возможным «групповым обменом».

В Кремле не прокомментировали возможный обмен.

Ранее осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя «брошенным» властями США, и назвал предательством его отсутствие в последних сделках по обмену заключенными.