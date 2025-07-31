Защита по делу «Крокуса» потребует жесточайшего приговора для террористов

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли 149 человек, будет добиваться в суде вынесения наиболее жесткого и сурового приговора для исполнителей и их подельников. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет интересы 115 потерпевших.

Некоторые фигуранты признались. Несмотря на это, Трунов будет просить, чтобы в военном суде вынесли жесткий, суровый, но справедливый для всех террористов приговор. Это касается и их соучастников.

Юрист отметил, что в совершении теракта признались Махаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизад*, Далерджон Мирзоев* и Шамсидин Фаридуни*. Раскаялся только последний.

2-й Западный окружной военный суд 4 августа будет рассматривать уголовное дело против 19 исполнителей и соучастников теракта. Процедуру будут проводить на выездных заседаниях в одном из зданий Мосгорсуда.

*Внесены в список террористов и экстремистов в России.