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Защита Карапетяна заявила о сомнительном выборе судьи для апелляции

Апелляционный суд Армении в рекордно короткий срок — менее чем за день — определил судью для рассмотрения жалобы на арест Самвела Карапетяна. Защитник бизнесмена Арам Вардеванян заявил, что назначенный судья Армен Даниеля имеет «самый низкий рейтинг» среди коллег, сообщает RT.

«Апелляционный суд уже 20 июня решил вопрос передачи апелляции конкретному судье — Армену Даниеляну. Это судья с самым низким рейтингом среди всех судей, которые занимаются уголовным судопроизводством в Армении», — отметил Арам Вардеванян.

По его словам, в апелляционной инстанции работают свыше 20 судей, и если бы дело досталось другому, «явно незаконное» решение об аресте Карапетяна «было бы отменено или пересмотрено».

Адвокат подчеркнул, что по армянскому законодательству распределение апелляций между судьями должно происходить автоматически через электронную систему, а любое внешнее влияние на этот процесс противозаконно.

Сейчас защита Карапетяна готовится к апелляции. Вардеванян уточнил, что вопрос об отводе судьи пока не рассматривается.

Ранее стало известно, Самвела Карапетяна в ближайшие дни должны перевести из карантина в корпус исправительного учреждения.