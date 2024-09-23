Защищающих приграничье псковских бойцов законодательно приравняли к участникам СВО

Псковские военные в приграничье получат те же меры поддержки, как и бойцы СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что теперь региональные военнослужащие и их родственники смогут воспользоваться такой же поддержкой, как и участники спецоперации на Украине, сообщает Бриф24 .

Военнослужащие, задействованные в Курской и Белгородской областях, по действующему законодательству не рассматриваются как участники СВО, что лишает их возможности получать определенные меры поддержки.

Эта проблема была решена в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников утвердил скорректированный указ.

По словам главы региона, псковские солдаты рискуют жизнями, справляясь с ключевыми задачами как на линии фронта, так и в приграничных зонах. В связи с этим Ведерников распорядился незамедлительно внести поправки в указ, касающийся выплат семьям тех, кто погиб в ходе СВО, а также в указ, относящийся к мерам поддержки родных участников спецоперации.

Сейчас все доступные в Курской области программы поддержки также охватывают семьи военных и сотрудников других силовых структур, задействованных в выполнении задач на госгранице и в зонах, граничащих с территориями, где ведется военная операция.