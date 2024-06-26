«Зарядку долголетов» посетили порядка 100 человек в Реутове

«В „Зарядке долголетов“ в Реутове приняли участие порядка 100 человек. Мероприятие провела единственная в мире 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, почетный житель Реутова Людмила Колобанова. Всех участников угостили вкусным и ароматным чаем, а также вручили на память футболки», — рассказала заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий Алена Звягина.

Кроме зарядки участников мероприятия ждала концертная программа с песнями, танцами и мастер-классом по зумбе.

В Реутове работает четыре центра по программе «Активного долголетия»: ул. Войтовича, 3; ул. Новой, 3; ул. Дзержинского, 5а; Юбилейный проспект, 30/2.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.