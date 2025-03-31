Зараза оттаяла: какие опасности поджидают домашних животных весной?

Ветврач Шеляков: прививать надо даже того питомца, который не выходит из дома

Своего питомца необходимо обязательно прививать, особенно это актуально весной, когда просыпаются клещи, а от талого снега можно на собственной обуви принести домой инфекцию, сообщил РИАМО ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Весна в нашем (Московском — ред.) регионе — это время года, когда даже на ногах можно занести домой инфекцию. Если ваш питомец домашний и никуда не выходит, это не значит, что его не нужно прививать и давать препараты от глистов. Если собака гуляет на улице, то мы обязательно обрабатываем ее от клещей. Сейчас при потеплении клещи голодные и злые, кусают все подряд», — предостерег Шеляков.

Он объяснил, что в период весеннего потепления нужно обязательно обрабатывать специальными средствами себя и своего питомца перед прогулкой. Собака может принести насекомое в дом на своей шерсти.

Не менее опасен и оттаявший снег. Шеляков напомнил, что зимой в его толще законсервировались различные бактерии и вирусы. Весной они оттаяли и представляют угрозу для питомцев.

«Это касается глистов и различных зоонозных инфекций, опасных как для человека, так и для животного. Именно от них мы проводим вакцинацию», — отметил ветврач.