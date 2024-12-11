Зарайский педагог награжден Благодарственным письмом министерства просвещения РФ

Во «Дворце культур» города Москвы состоялась значимая «Стратегическая сессия Всероссийского профориентационного проекта „Билет в будущее“, на которой собрались ведущие специалисты и педагоги из разных уголков страны, передает пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

В рамках мероприятия руководитель Фонда гуманитарных проектов, И. В. Есин, подводил итоги пятилетней реализации данного проекта и обсудил амбициозные задачи, стоящие перед образовательной системой до 2030 года. Это важное событие собрало лучших из лучших, и в его рамках традиционно наградили выдающихся педагогов-навигаторов и региональных координаторов.

Заместителю директора по воспитательной работе средней школы № 6 города Зарайск, Павлу Чижикову, было вручено Благодарственное письмо Министерства Просвещения РФ. Эта награда стала ярким подтверждением его значительного вклада в развитие системы профориентации в России.

«Выражаю искренние слова благодарности Фонду гуманитарных проектов, огромной команде проекта „Билет в будущее“, Управлению образования г. о. Зарайск,» — отметил Павел. Его слова подчеркивают важность работы в команде и поддержки коллег, что способствует достижению общих целей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.