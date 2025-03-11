Зарайские студенты успешно выступили на этапе чемпионата «Профессионалы-2025 года»

На площадке Звенигородского филиала ГБПОУ МО «Красногорский колледж» состоялось торжественное открытие регионального этапа xемпионата Московской области «Профессионалы» 2025 года по компетенции «Администрирование отеля». В этом престижном мероприятии приняли участие студенты из различных образовательных учреждений региона, среди которых выделилась команда Луховицкого аграрно-промышленного техникума Зарайска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студентка группы ТГ-311 Андреева Алена представляла техникум и стала победителем отборочных соревнований. Под руководством преподавателя специальных дисциплин Витки Лилии Петровны, Алена успешно справилась с рядом сложных заданий, демонстрируя высокий уровень профессиональных знаний и навыков. «Я старалась показать все, чему научилась, и очень рада, что смогла занять 5-е место на таком важном чемпионате», — поделилась Алена после соревнований.

По итогам конкурса девушка заняла почетное 5-е место, что является значительным достижением и свидетельствует о ее готовности к работе в сфере гостиничного бизнеса. «Мы гордимся нашей студенткой и уверены, что ее успехи вдохновят других ребят на достижения», — отметил директор техникума.

Также стоит отметить, что Витка Лиля Петровна выступала в роли эксперта по компетенции «Администрирование отеля».

«Чемпионат «Профессионалы» — это отличная возможность для наших студентов продемонстрировать свои навыки и повысить уровень профессионализма», — добавила она.

Чемпионат «Профессионалы» способствует повышению мастерства молодых специалистов и популяризации Федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.