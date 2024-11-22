Музыканты Зарайска поучаствовали в форуме «Материнство: Путь к счастью»

В рамках празднования Дня Матери в ГБУК РО «Библиотека им. Горького» состоялся долгожданный ежегодный областной форум «Материнство: Путь к счастью». Это мероприятие собрало множество гостей, включая родителей, детей и общественных деятелей, которые объединились, чтобы почтить и отметить важную роль матерей в жизни общества, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Форум начался с выступления народного коллектива «Гудьба» из «Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной». Их номер стал ярким стартом праздника, создавая атмосферу радости и гармонии. Каждый танец и песня, исполненные участниками ансамбля, отражали не только их творческий потенциал, но и глубину чувств, передавая уважение и любовь к самым близким людям — матерям.

Одним из самых трогательных моментов форума стало награждение Обатуровой Галины Ивановны. Эта выдающаяся женщина, идейный вдохновитель ансамбля «Гудьба», Заслуженный учитель РФ. Галина Ивановна не только прекрасный педагог, но и любящая мама и бабушка, которая воспитывает достойное поколение талантливых детей. Ее вклад в музыкальное образование и развитие местной культуры невозможно переоценить.

Форум «Материнство: Путь к счастью» стал не только местом для награждений, но и площадкой для обмена опытом и идеями. Гостям были представлены разнообразные мастер-классы, лекции и дискуссии, посвященные вопросам семейных ценностей, воспитания и поддержки матерей.

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