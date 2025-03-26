Зарайск: комфортное пространство для жителей и гостей Подмосковья

Зарайск является одним из главных туристических направлений региона и входит в культурно познавательные маршруты вместе с соседней Коломной. На территории округа расположен Зарайский кремль — старейший кремль Подмосковья, уникальный памятник русского оборонного зодчества первой трети XVI века. За свою многолетнюю историю он сохранился почти в первозданном виде, сказали в пресс-службах министерств благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта региона.

«Шесть лет мы ведем активные работы по преображению Зарайска. Это округ с богатой историей и архитектурой. Мы продолжаем создавать комфортное пространство для жителей и гостей округа, но при этом, сохранять его культурное наследие. Главная цель благоустройства — поддерживать единый стиль округа и раскрывать его культурный и туристический потенциал», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Здесь история буквально «ходит по улицам»: старинные здания и памятники окружают на каждом шагу.

Ансамбль Зарайского кремля занимает площадь 25 тыс. кв. м. Его центральный памятник — белокаменный Никольский собор, возведенный при Иване Грозном. Здесь хранится чудотворная икона Николы Зарайского.

В археологическом зале музея кремля представлены уникальные экспонаты: череп носорога, фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта, и палеолитические Венеры возрастом 22 тысячи лет.

На территории Зарайска также находится музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое» — место, где великий писатель провел свои детские годы. Зарайск называют «Городом Достоевского». В 2024 году здесь впервые прошел фестиваль «Путешествие в Зарайск. Достоевский». Это событие объединило театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн и гастрономию.

В Зарайске также проходят фестивали современного искусства. Например, с 18 ноября 2024 года по 12 января 2025 года состоялся городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0», который посетили более 15 тыс. человек.

В рамках фестиваля в городе открылось новое арт-пространство «ЦЕХЪ», прошли две выставки современного искусства, в которых были представлены работы более 20 художников, а также 23 мастер-класса, 4 лекции, иммерсивные спектакли и социальные мероприятия.

В рамках благоустройства за последние шесть лет были полностью обновлены Красноармейская улица, площадь Революции и территория вокруг водонапорной башни, ставшая одним из главных мест притяжения для горожан и посетителей. Также обновлена улица Академика Виноградова и сквер у ДК «Победы». Новый облик обрели улицы Октябрьская и Советская, а площадь перед Кремлем была вымощена гранитной брусчаткой и обустроены лестничные спуски.

В 2020 году в селе Протекино была установлена площадка для занятий воркаутом, а в 2022 году в этом же населенном пункте — универсальная спортивная площадка.

Одним из значимых проектов стало благоустройство набережной реки Осетр, которая стала победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь был сформирован природно-рекреационный пешеходный маршрут, связывающий плотину и Святой источник «Белый колодец». Вдоль реки обустроены прогулочные маршруты, детские игровые площадки и познавательная природная тропа, что делает территорию более доступной и привлекательной для жителей и гостей.

В планах на будущее — дальнейшее преображение округа. Например, в 2026 году планируется благоустройство пешеходной зоны на улицах Пожарского и Кузнецкий спуск, что продолжит работу по созданию комфортной и привлекательной городской среды.

Кроме того, в июне 2025 года пройдет «Зарайский Бизон» — ежегодный экстремальный забег с препятствиями. Команды участников будут преодолевать дистанцию с различными искусственными и природными испытаниями.

В этом году забег состоится уже в седьмой раз. Каждый год в нем участвует более 1000 человек.

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