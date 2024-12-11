Запускать новогодние фейерверки мытищинцы смогут только на отведенных площадках

На оперативном совещании в администрации Мытищ обсудили актуальный вопрос — порядок использования пиротехники на Новый год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории муниципалитета определены площадки, где можно будет запускать салюты, а также адреса, где этого делать категорически нельзя.

«Пиротехника при неграмотном использовании может стать причиной пожара, повреждения имущества, причинения вреда здоровью граждан. В связи с этим соблюдение мер безопасности и требований инструкций являются обязательным условием использования пиротехнических изделий», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Геннадий Федичев.

За нарушение правил предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до лишения свободы, об этом мытищинцам стоит помнить. Запрет на применение пиротехнических изделий распространяется на следующие адреса:

— площадь Мира, вся территория вокруг театра «ФЭСТ», у фонтана, памятника В. И. Ленину;

— привокзальная площадь, станции Мытищи и Перловская;

— между Шараповским проездом и путепроводом Ярославской железной дороги, включая территорию городского автовокзала, остановок автобусов и маршрутного такси.

«Пиротехнические изделия мы используем тогда, когда рядом с нами присутствуют в том числе и несовершеннолетние, поэтому на нас, на взрослых, ложится дополнительная ответственность и за качество приобретаемой продукции, и за сам процесс запуска, и за соблюдение требований безопасности», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

По всему Подмосковью, включая Мытищи, отменены крупные салюты, которые ранее организовывали местные администрации в честь празднования Нового года. Сделано это и по вопросамбезопасности, с учетом текущей ситуации, и из солидарности с нашими бойцами, которые сейчас находятся на передовой.

Список мест, гдеразрешено применять пиротехнику I–III класса опасности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.