Запущен проект сканирования QR-кодов для подтверждения статуса участников СВО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в рамках проводимой работы по цифровой трансформации мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей, запущен, начиная с 16 декабря 2025 года, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) механизм подтверждения статуса участника СВО — сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» при посещении им культурно-спортивных мероприятий и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

QR-код действует 5 минут. Если повторное обращение к сервису происходит в течение этого времени, пользователю отобразится QR-код, информация о котором уже есть в сервисе, без дополнительного обращения к витрине Минобороны. По истечении 5 минут данные, полученные из витрины Минобороны удаляются.

Если данные о заявителе не будут найдены в витрине Минобороны, сервис предложит пользователю обратиться за получением справки об участии в СВО на форму услуги ВСЦ Минобороны.

Участники СВО по линии Минобороны, по линии других ведомств, а также члены их семей при посещении учреждений культуры и спорта могут предъявить бумажную справку об участии в СВО и\или удостоверение ветерана боевых действий.

При предъявлении QR-кода участником СВО, сотрудник учреждения культуры открывает на своем мобильном устройстве приложение Госуслуги и переходит в сервис Госскан. Сотрудник сканирует предъявленный QR-код. При наличии у сотрудника полномочий (машиночитаемой доверенности — МЧД) на сканирование документов, он может проверить QR-код с использованием такой доверенности.

​Если предъявлен валидный QR-код, сотрудник увидит сведения о подтверждении участия в СВО предъявителем QR-кода.

Если предъявлен QR-код с идентификатором, отсутствующим в сервисе, или срок действия QR-кода истек, сервис покажет соответствующие сообщения.

​Сервис раз в 30 дней формирует сводный отчет (выгрузку) по всем успешным фактам сканирования в формате Excel, подписывает отсоединенной ЭП Минцифры России, упаковывает в zip-архив и отправляет на адрес электронной почты юридического лица, указный в личном кабинете ЕСИА.

​Данные о сканировании хранятся в сервисе 90 дней, после чего удаляются.