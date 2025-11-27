Запущен агрегатор фермерской продукции в Московской области

Один из ведущих ритейлеров в России запустил в Московской области агрегатор фермерской продукции в партнерстве с «Милкбокс ритейл». Как сообщает пресс-служба «Магнита», на первом этапе свои продукты через агрегатор в розничную сеть будут поставлять 8 фермерских хозяйств Московской области.

Ассортимент насчитывает более 40 позиций: это молоко, творог, йогурты, кефир, ряженка, различные сыры и мясная гастрономия. Поставки будут осуществляться более чем в 30 магазинов сети разных форматов в Московской области.

Потенциальный объем поставок через агрегатор продукции категорий «фреш» прогнозируется в объеме более 130 тонн в год.

«Мы создаем условия, при которых подмосковные производители могут напрямую выходить на полки крупных российских сетей. Новый агрегатор упрощает путь фермерской продукции до покупателя: партнер берет на себя подготовку товаров, хранение, оформление документов и доставку до магазинов. Уже сегодня через агрегатор работают 8 хозяйств региона, а всего в сеть поставляют продукцию 28 наших производителей. Для фермеров это новые стабильные каналы сбыта, а для потребителей — больше свежих локальных продуктов в привычных магазинах рядом с домом», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Агрегатор обеспечивает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и обработки (фасовки и упаковки), а также предлагает фермерам специализированные сервисы: консультации по вопросам производства и сбыта, помощь в оформлении необходимой документации и маркировке, предоставление аналитических данных, обучение, софинансирование закупок сырья и упаковочных материалов, агрострахование и др.

Первый агрегатор сеть запустила в Тульской области в конце 2022 года. В прошлом году агроагрегаторы ритейлера и его партнеров начали работать в Волгоградской, Ленинградской областях и в Краснодарском крае. Весной этого года был запущен агрегатор в Дагестане для поставок в сеть плодоовощной продукции от местных фермеров.

«Мы давно работаем с крупными фермерскими хозяйствами в рамках агроконтрактов для поставок в наши магазины овощей и фруктов. Но для того, чтобы системно работать с небольшими хозяйствами — производителями молочной и мясной продукции, нужен был специальный инструмент. Поэтому мы создали универсальную бизнес-модель агрегатора, проверили и подтвердили ее эффективность на практике и теперь помогаем развиваться по нашим стандартам партнерам, которые готовы работать по этой модели и консолидировать продукцию от фермеров для поставок в нашу сеть. Вместе с партнером мы запускаем агрегатор фермерской продукции в Московской области, одном из стратегически важных для нас регионов. Мы видим большой интерес покупателей к фермерскому ассортименту — в магазинах нашей сети в регионе продажи такой продукции с начала года существенно увеличились, однако ее доля пока остается относительно невелика. Мы рассчитываем, что запуск агрегатора позволит нам расширить предложение фермерских товаров, обеспечит стабильный канал сбыта фермерам, а покупателям — доступ к свежей, произведенной в их регионе продукции по доступным ценам», — поделился исполнительный директор по внешней политике и развитию регионов группы компаний «Магнит» Максим Титов.