Запросы о выгорании достигли минимума за 7 лет, а запрос «хочу уволиться» вырос

Интерес к профессиональному выгоранию в поиске снизился до минимума за 2019–2025 годы. При этом запрос «хочу уволиться» прибавил 81%, сообщает Газета.ru .

Философский клуб Quercus изучил статистику Яндекс Wordstat. Запросы о том, как действовать при выгорании, упали за год на 19,5%, а по сравнению с 2020 годом — на 8,2%. Их пик пришелся на 2022 год — 25 348 обращений в месяц. В 2025 году показатель ненадолго поднялся до 24 224, а затем снизился до 19 489.

При этом общий объем запросов по десяти изученным формулировкам о работе за семь лет вырос на 46% — с 237 до 346 тыс. в месяц. Доля запросов о выгорании в этой выборке сократилась с 8,96 до 5,62%.

Запрос «хочу уволиться» держится на уровне около 22 тыс. обращений в месяц. «Как получить повышение» с 2023 года вырос на 83%, до 27 641. За последний год «работа смысл» прибавил 21% и достиг максимума — 34 163. Запрос «дело жизни» также обновил максимум — 92 881 против 67 822 в 2020 году.

Программный директор конференции «Философия в ответе» клуба Quercus Александра Московская отметила: снижение числа запросов не доказывает, что россияне стали меньше уставать. По ее мнению, люди уже знают название своего состояния и чаще ищут способы изменить ситуацию.

«Философский вопрос о смысле труда никуда не девается, он просто перестает выглядеть как жалоба на здоровье», — заключила Московская.

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