Запретный плод всегда сладок: что будет с детьми, если им запретить фастфуд

Запретный плод всегда сладок, и в психологии это называется «эффект реактивного сопротивления». Любое жесткое ограничение, особенно в подростковом и юношеском возрасте, автоматически превращает объект запрета в символ свободы и бунта, сообщила РИАМО психолог Ольга Курьева.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу фастфуда рядом с вузами и поднять возраст для его покупки до 21 года. Такая мера предложена из-за риска ожирения и болезней сердца.

«Если фастфуд станет нелегальным до 21 года, обычный бургер моментально приобретет сакральный статус. Поедание картошки фри превратится из банального перекуса в акт социального неповиновения, добавляя к пищевому удовольствию еще и мощный адреналиновый выброс от нарушения правил», — сказала Курьева.

По словам психолога, фастфуд с его ударными дозами сахара, жира и соли биохимически работает как легкий наркотик, стимулируя дофаминовые рецепторы. А запрет лишь усилит эту зависимость, добавив психологический компонент «элитарности».

«Мы получим подпольные схемы, где старшие покупают еду младшим, и ритуальные тайные пиршества в подворотнях. Вместо здоровых привычек у целого поколения сформируется невротическая фиксация: „вредная“ еда станет самой желанной наградой, а ее добыча — главным жизненным квестом. Бороться с ожирением через запреты — это прямой путь к массовым расстройствам пищевого поведения», — объяснила эксперт.

