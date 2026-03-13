Запретный плод сладок: кофейня попыталась хайпануть на Эпштейне

Краснодарская кофейня решила «скреативить» на новостной повестке и запустила скандальную рекламу с коктейлями с отсылкой к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает «112» .

Рекламный ролик появился на странице заведения в соцсети.

Представляя коктейли на основе энергетика, рецепты которых якобы были найдены в «файлах Эпштейна», мужчина говорит, что первый «тропик» отсылает к острову, где все происходило. Второй «Ягодный с гранатом» отсылает к тому, что «запретный плод сладок». А последний на вкус, как конфеты «Взлет» из авиаперелетов.

При этом комментарии под постом со скандальной рекламой закрыты.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле людьми и педофилии. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие сделало вывод о самоубийстве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.