Запрет телефонов детям не решает проблему: психолог объясняет причины

Опасность для ребенка связана не с гаджетом, а с временем в экране и контентом, который он потребляет, сообщила РИАМО психолог Лилия Гладких.

«Вопрос о запрете телефонов детям — это всегда разговор не столько о технике, сколько о родительской тревоге и детской безопасности. И здесь важно сразу разделить: сам по себе смартфон не несет никакой угрозы. Угрозу несут две вещи: время, которое ребенок проводит в нем, и контент, с которым он там сталкивается», – сказала Гладких.

Она добавила, что это уже зона ответственности того, кто дает телефон в руки.

«В обществе часто нагнетают: смартфон — зло. Но по факту он не опаснее кухонного ножа. Все зависит от того, как им пользоваться. Есть истории безопасности: родительский контроль, ограничение времени, запрет доступа на определенные сайты. Все это можно настроить на любом современном устройстве. И если мы говорим о возрасте, то здесь нет магической цифры, после которой телефон вдруг перестает влиять», – отметила психолог.

Гладких заключила, что тут важен вопрос: готов ли родитель контролировать то, что попадает к ребенку, и сколько времени тот проводит в экране.

