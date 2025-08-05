Запрещенный прием: как научить ребенка эффективному контролю над эмоциями

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наиля Карнозова рассказала РИАМО, как простая игра и семейные ритуалы помогают ребенку учиться планировать действия и управлять эмоциями.

«Для развития внимания и двигательной активности сыграйте в игру „Запрещенное движение“. Правила таковы: взрослый показывает ребенку действие, которое делать нельзя. Затем, выполняя разные движения руками, ногами, телом, головой, ведущий неожиданно показывает запрещенный жест. Тот из детей, кто повторил его, становится новым ведущим и придумывает свое запрещенное движение». — сказала Карнозова.

Она добавила, что ключевую роль в развитии произвольности у ребенка играет семья. Родители могут показывать пример организованности и ответственности в повседневной жизни.

«Совместные активности, такие как уборка, подготовка к праздникам и обсуждение предстоящих выходных, помогают детям на практике увидеть, для чего нужно умение планировать», — отметила психолог.

Карнозова уточнила, что умение сознательно контролировать свое поведение существенно влияет на успехи в учебе: ребенок может концентрироваться на задачах, эффективно планировать деятельность и доводить начатое до конца, что напрямую отражается на его успеваемости и качестве выполнения заданий.

«Развитые навыки самоконтроля позволяют структурировать свою деятельность, ставить цели и искать пути их достижения. Кроме того, такие умения положительно влияют на социальное развитие: дети лучше контролируют эмоции, соблюдают правила и нормы поведения, что облегчает взаимодействие как со сверстниками, так и со взрослыми», — заключила психолог.