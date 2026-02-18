Запрещенные предметы не попали в СИЗО-2 ГУФСИН России по Московской области

В следственном изоляторе № 2, расположенном в городе Волоколамске Московской области, пресекли попытку передачи запрещенных предметов, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Благодаря оперативным действиям сотрудников СИЗО-2 при проведении досмотра передачи, поступившей от адвоката Л. и предназначенной одному из обвиняемых, был обнаружен и изъят мобильный телефон и два аккумулятора к нему, спрятанные ухищренным способом — в тонометре.

В отношении адвоката составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 19.12 КоАП Российской Федерации (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания).

Напоминаем, что передача запрещенных предметов лицам, содержащихся в СИЗО, является нарушением закона и может повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.