сегодня в 12:14

Запрещенные предметы не попали в СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области

В следственном изоляторе № 11, расположенном в городе Ногинске Московской области, пресекли попытку передачи запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Благодаря оперативным действиям сотрудников СИЗО-11 при проведении досмотра передачи, поступившей от гражданина К. и предназначенной одному из обвиняемых, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, спрятанное ухищренным способом — в бритвенных станках.

Гражданин К. был задержан прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «метадон» массой 0,53 грамма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи228.1 УК РФ.

Стоит отметить, что передача наркотических веществ на территорию учреждений УИС влечет за собой уголовную ответственность.