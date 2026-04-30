Запрещать нельзя: Рыбальченко высказался за использование ИИ студентами

Преподаватель ИМЭС и ГУУ, эколог Илья Рыбальченко рассказал РИАМО, что навык использования ИИ уже стал конкурентным преимуществом и запрещать студентам им пользоваться нельзя.

Ранее Baza сообщала, что студентка Кемеровского государственного университета 13 раз переписала диплом, но система «Антиплагиат.ру» посчитала текст созданным нейросетью. Объем работы был более 90 страниц. После обновления сервисов проверки студенты во всей РФ якобы сталкиваются с жесткими требованиями к «нулевому проценту ИИ». Из-за этого они не могут получить допуск к защите.

«Запреты на использование ИИ студентами — это не забота о качестве образования, а откровенный шаг назад. Искусственный интеллект — это не шпаргалка и не „читерство“. Это инструмент такой же фундаментальный, как калькулятор или интернет. Давайте называть вещи своими именами: студент, который не умеет пользоваться ИИ сегодня, — это специалист, который завтра окажется неконкурентоспособным», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что запрещать ИИ — все равно что в XXI веке запрещать поиск информации. ИИ нужно не просто разрешать — его нужно обязательно интегрировать в обучение.

Использование ИИ углубляет образование и делает его современнее. Так студенты учатся формулировать оптимальные запросы, критически оценивать ответы от языковой модели, проверять факты. Рыбальченко добавил, что это позволяет готовить специалистов будущего.

