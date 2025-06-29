Заплывом на сапбордах и пенной вечеринкой отметили День молодежи в Люберцах

День молодежи отпраздновали в городском округе Люберцы большим фестивалем в Наташинском парке. В последнюю субботу июня зона отдыха превратилась в центр притяжения молодежи: здесь прошли соревнования на сапбордах, гигантские игры, выступления артистов, пенная дискотека и многое другое, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На главной площадке работала локация от люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, где всем желающим демонстрировали обмундирование и экипировку военнослужащих, квадрокоптеры.

«Молодежь Люберец, вы — генераторы идей, двигатели прогресса и сердце округа. Мы верим в вас и всегда готовы поддержать ваши смелые начинания. Пусть самые заветные мечты сбудутся именно здесь, в родном округе», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Также гостей праздника ждали заплыв на сапбордах, зона гигантских игр, взрывная дискотека под открытым небом, пенная вечеринка, мастер-класс по граффити, творческая точка «Движение Первых», зажигательные выступления групп G&B, MARENGO, Би3, различные активности.

Мероприятие прошло в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.