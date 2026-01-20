Попытка договориться с шантажистами, требующими деньги за нераспространение интимных фото, почти всегда приводит к новым угрозам, рассказал РИАМО член Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

Ранее «Поток» сообщил, что в даркнете работает сайт, замаскированный под игру. Его принцип работы построен на сливе откровенных фотографий и видео. Молодые люди, стремящиеся отомстить экс-возлюбленным или заработать, сами отправляют нюдсы своих партнерш. Если жертва обнаруживает себя, она вынуждена платить за удаление: от 100 до 1 тыс. долларов.

«Первое и главное — не вступать в торг и не выполнять требования шантажиста. Практика показывает: после первого платежа требования почти всегда усиливаются. Параллельно необходимо зафиксировать доказательства: сохранить переписку, никнеймы, ссылки, реквизиты для переводов, скриншоты угроз, метаданные файлов. Эти материалы имеют ключевое значение для дальнейшей защиты», — сказал Пивоваров.

Далее он посоветовал обратиться в правоохранительные органы. В заявлении важно прямо указывать на факт шантажа, угрозу распространения сведений личного характера и использование изображений интимного характера без согласия.

«Юридически такие действия могут подпадать под вымогательство и незаконный оборот информации о частной жизни. Оптимально готовить заявление с юристом или адвокатом, чтобы сразу задать правильную правовую квалификацию и избежать формального отказа», — рассказал адвокат.

По оценке Пивоварова, не стоит забывать про цифровую защиту и минимизацию ущерба.

«Нужно срочно менять пароли, проверять устройства на компрометацию, закрывать доступ к облачным хранилищам, обращаться к администрациям соцсетей и платформ с жалобами на незаконное использование контента. Крупные платформы действительно реагируют, особенно при указании на шантаж и отсутствие согласия. Это не замена уголовного процесса, но важная мера для сдерживания распространения», — отметил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.