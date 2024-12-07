Записать детей в кружки и секции в Подмосковье можно онлайн

В Московской области для детей есть дополнительные занятия в творческих и спортивных секциях. Запись на них доступна в виде электронных заявлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Для удобства родителей запись ребенка в кружки и секции полностью оцифрована. Родители могут онлайн подать заявление сразу на несколько занятий.

Самыми востребованными направлениями стали художественные, социально-гуманитарные и физкультурно-спортивные занятия. Самые популярные по записи – исследование региона, театральные студии, живопись и школьные медиацентры.

В Московской области ведется работа над улучшением образовательной среды для детей дошкольного и школьного возраста с целью создать условия, в которых каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе и всесторонне развиваться.

Выбрать программу дополнительного образования можно на сайте. Запись доступна через портал госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.