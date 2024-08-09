Запись последнего боя админа TG-канала GreyZone Никиты Белого попала на видео

Администратор Telegram-канала GreyZone Никита Белый погиб во время круговой обороны и попытки отбиться в июле в малийском районе Тин-Заутина, кадры его последнего боя попали на запись нагрудной экшен-камеры, пишет Telegram-канал Mash .

Опубликованный в Сети ролик длится чуть больше четырех минут. За кадром слышна неразборчивая речь самого Белого и его сослуживцев, а также автоматные очереди и взрывы. В последние минуты жизни админ GreyZone переносил ящик с боеприпасами вместе с товарищем.

Затем Белов бежит через поле к боевым машинам, прячется за одну из них, поправляет камеру, и на этом моменте видео заканчивается. Что было дальше — неизвестно.

Нагрудную камеру админка TG-канала забрали боевики. В результате сражения погибли несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» и, как минимум, двое военных попали в плен.