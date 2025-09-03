Запашный предложил сделать Шуфутинов день официальным праздником в России

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступил с инициативой сделать Шуфутинов день официальным праздником в России. По его словам, идея связана с популярностью песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которая стала своеобразной традицией и вызывает у многих улыбку и уважение.

«Песня „Третье сентября“ однозначно хитовая. Это уже давно стало определенным трендом, я бы даже сказал традицией, что, безусловно, вызывает и улыбку, и уважение. Я рад, что каждый год мы активно вспоминаем творчество Михаила Шуфутинского, с кем я лично знаком. Было бы здорово, если бы этот день официально признали праздничным. Я бы проголосовал за», — отметил Запашный.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что 31 декабря в этом году будет выходным днем, а россияне будут отдыхать 12 дней подряд до 11 января. Также стало известно о появлении нового праздника — Дня артиста, который предложили отмечать 17 января, в день рождения Константина Станиславского.