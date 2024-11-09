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Гидрометцентр: погода в Кузбассе 10 ноября будет неоднозначной

Погода в Кузбассе 10 ноября ожидается неоднозначная, температура будет меняться от минуса к плюсу. Об этом сообщает Сiбдепо .

Ночью в Кузбассе будет холодно — от 9 до 4 градусов мороза. Ожидается снег.

Днем температура воздуха вырастет до промежутка от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Снег будет лежать целый день. Возможна метель.

Также 10 ноября в Кузбассе может появиться гололед. Скорость ветра будет достигать 22 м/с.