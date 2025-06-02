Занятия по тактическим действиям и при ЧС провели в Раменском округе

Ветераны боевых действий делятся свои опытом, стараясь научить пришедших на занятия по начальной военной подготовке азам обращения с оружием, тактическим действиям и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Число участников с каждым разом растет. Это говорит о том, что занятия востребованы, в том числе у подрастающего поколения.

«Выходные можно проводить по-разному. Кто-то предпочитает лежать на диване, а кто-то активный отдых на свежем воздухе. У нас не бывает скучно. Люди приезжают целыми семьями. Также занятия посещают граждане, решившие подписать контракт и служить России», — отмечает организатор НВП, руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.