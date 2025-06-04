Занятия по начальной военной подготовке пройдут в Раменском округе 7 июня

На занятия начальной военной подготовки снова приглашают жителей Раменского округа участники ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Урок начальной военной подготовки можно посетить всей семьей. Интересно будет в любом возрасте. Скучать не придется, а вот заработать новые знания — запросто.

«Особенно полезными занятия НВП будут для граждан, решивших заключить контракт на воинскую службу и для тех, кто только обдумывает это решение. Мы делимся своим боевым опытом, рассказываем о том, что знаем сами и готовы научить, подсказать, объяснить», — подчеркивает руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

В этот раз занятия начнутся в 10:00. Участвовать в мероприятии могут все желающие от 8 лет. Дети без родителей или законных представителей на занятия не допускаются. Координаты сбора участников — 55.627166, 38.291831.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.