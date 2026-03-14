Занятия по медицине могут появиться в российских школах

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах регулярные занятия по основам медицинских знаний. Обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости .

В письме предлагается организовать занятия с привлечением профессиональных медиков, которые будут передавать детям базовые знания в сфере медицины. По мнению Миронова, это повысит уровень медицинской грамотности не только у подрастающего поколения, но и у будущих родителей.

«Цель — сформировать навык заботы о своем здоровье как о базовом жизненном ресурсе и успешности во взрослой жизни», — поделился политик.

Он также отметил, что одной из причин ухудшения здоровья россиян в последние годы является недостаточная медицинская грамотность. В связи с этим «Справедливая Россия» предлагает организовать проект, который охватит всю страну.

