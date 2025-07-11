Занятия по дыхательной гимнастике помогают сохранять здоровье активным долголетам Каширы
Фото - © Администрация г.о.Кашира
Дыхательная гимнастика по методике А. Н. Стрельниковой завоевывает популярность у участников проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ее рекомендуют как метод лечения, так и в качестве профилактики заболеваний дыхательной системы всем без исключения. Методика положительно действует на все обменные функции организма, кровоснабжение органов и систем, помогает восстановить нарушенное дыхание и укрепить сосуды.
«Наше дыхание — это непрерывный процесс, мы живы пока дышим! Дыхательная гимнастика укрепляет иммунитет; улучшается память, внимание; повышает работоспособность; помогает справляться с хроническими недугами; улучшается обмен веществ; приводит в тонус мышцы», — сообщил тренер занятий Людмила Семеновна Половникова.
Расписание занятий по дыхательной гимнастике:
11 июля:
мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 18, с 10.00 до 11.00;
г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 3, филиал ДС «Юбилейный», с 12.00 до 13.00.
14 июля:
г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 3, филиал ДС «Юбилейный», с 12.00 до 13.00;
мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 18, с 16.00 до 17.00.
Напоминаем, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Каширяне могут записаться на любое занятие по телефону: 8 (49669) 28-147.
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