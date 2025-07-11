Занятия по дыхательной гимнастике помогают сохранять здоровье активным долголетам Каширы

Ее рекомендуют как метод лечения, так и в качестве профилактики заболеваний дыхательной системы всем без исключения. Методика положительно действует на все обменные функции организма, кровоснабжение органов и систем, помогает восстановить нарушенное дыхание и укрепить сосуды.

«Наше дыхание — это непрерывный процесс, мы живы пока дышим! Дыхательная гимнастика укрепляет иммунитет; улучшается память, внимание; повышает работоспособность; помогает справляться с хроническими недугами; улучшается обмен веществ; приводит в тонус мышцы», — сообщил тренер занятий Людмила Семеновна Половникова.

Расписание занятий по дыхательной гимнастике:

11 июля:

мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 18, с 10.00 до 11.00;

г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 3, филиал ДС «Юбилейный», с 12.00 до 13.00.

14 июля:

г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 3, филиал ДС «Юбилейный», с 12.00 до 13.00;

мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 18, с 16.00 до 17.00.

Напоминаем, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Каширяне могут записаться на любое занятие по телефону: 8 (49669) 28-147.

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