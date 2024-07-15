Занятие по выявлению редких видов растений провели для школьников Подмосковья

Ребятам повезло с редкой для Подмосковья находкой. Они обнаружили янтарно-желтую морошку. Обычно за ее сбором отправляются на Дальний Восток или на Север. Там эта ягода растет на болотах и в тундре, в заболоченных северных лесах. Цветы, похожие на земляничные, появляются в мае–июне, а созревает морошка с 12 по 21 июля, по народному календарю — с Петрова до Прокопьева дня.

В морошке содержится много витамина А, С и Е, цинка, магния, калия и бета-каротина. Болотный янтарь, очи болота, болотный стражник, царская ягода, моховая смородина, глошина, северный апельсин — ее многочисленные названия, которые существуют в просторечии. Ягода произвела впечатление на юных лесоводов и запомнилась своими вкусовыми качествами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.