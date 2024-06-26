В Дубне прошла «Зарядка долголетов»

«Как правило, это эмоции, новые знакомства, сегодня у нас совместное мероприятие, приехали коллеги из Талдома. В прошлом году мы к ним ездили, в этом — они к нам приехали. Думаю, что это принесет только радость», — рассказала заместитель директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» Светлана Рудакова.

Гости из Талдома обучили дубненцев программе авторского комплекса «Потянушки», который включает упражнения на растягивание и восстановление. От дубненцев тоже был мастер-класс. Его дала Нина Новикова, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Она 17 лет занимается со своими ровесниками зарядкой. Говорит — до ста лет не загадывает вести спортивный кружок, но, если здоровье позволит, считает, что это вполне реально.

«Девяносто мне только будет в феврале. Сейчас только 89. Это годами выработанная привычка — делать утром гимнастику», — поделилась волонтер проекта «Активное долголетие» Нина Новикова.

Областная физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов» прошла при поддержке активистов «Молодой гвардии» Единой России в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие в Подмосковье». В ней приняли участие около сотни ветеранов из Дубны и Талдома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.