Замруководителя ГУСТ Подмосковья на приеме взял обращения жителей на контроль

Личный прием граждан по вопросам содержания многоквартирных жилых домов провел заместитель руководителя ГУСТ Подмосковья Сергей Молин. По обращениям жителей даны поручения, их исполнение находится на контроле управления, сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Двое посетителей личного приема приехали из Одинцовского округа. Разобравшись в их проблемах, Сергей Молин дал соответствующие распоряжения. Так, в доме 1 корпус 1 деревни Полушкино управляющая организация должна до 10 мая осушить подвальное помещение и отремонтировать систему водоотведения. После этого инспекторы выйдут на проверку. Если нарушения не будут устранены, в адрес УК вынесут официальное предписание. Территориальный отдел ГУСТ МО также проконтролирует работу управляющей организации по ремонту дома № 120 на Можайском шоссе в Одинцове.

Сотрудники надзорного ведомства отработают обращение жителей дома № 8 по улице Шама в Дзержинском. Здесь будут решаться вопросы содержания лифтов, а также заключения договоров на обслуживание газового оборудования.

В доме № 1 по Заозерной улице Власихи по поручению заместителя руководителя ГУСТ Подмосковья проверят законность применения коммунальных тарифов. Жителям этого МКД также рассказали о нормах закона в части доступа собственников к общедомовым приборам учета и порядка включения в краткосрочный план капремонта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.