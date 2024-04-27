Зампредседателя Мособлдумы Наумов провел прием граждан в Коломне

К депутату обратился участник СВО. Находясь в местах лишения свободы, он подписал контракт и затем принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Шторм». Начал рядовым штурмовиком и стал командиром подразделения. После получения контузии и ранения, вернулся в Коломну. Как участник СВО, получил помилование, сейчас старается обустроить жизнь, найти работу. Многие полагающиеся ему, как ветерану меры поддержки, он не может оформить, так как еще не получил официального статуса ветерана боевых действий.

Жительница Коломны обратилась в связи с трудной жизненной ситуацией. Она страдает хроническими заболеваниями: катаракта и венозное кровотечение ног. Необходимое ей лечение и лекарства требуют значительных расходов. При этом пенсия составляет всего 14 тыс. рублей.

Инвалид по зрению обратился в связи с тем, что не получил полагающихся выплат на содержание собаки-поводыря. Без четвероногого друга ему сложно передвигаться по городу.

В Коломне, как и других подмосковных городах, среди пожилых людей очень востребована программа «Активное долголетие». Представитель коломенского клуба «Активное долголетие» рассказала о работе организации, тех мероприятиях, которые проводятся и планируются клубом в этом году.

Наумов отметил, что деятельность клубов «Активное долголетие» выполняет важную социальную функцию. Депутат подчеркнул, что в следующем году клубу может быть оказана поддержка в рамках закона «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы» и просил направить письмо об имеющихся у клуба потребностях.

В приеме приняли участие первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов и секретарь Коломенского ГК КПРФ Эдуард Ионов, социальный работник Наталья Шилкина, которые давали разъяснения и рекомендации по вопросам, возникавшим у граждан.

Александр Наумов по итогам приема принял меры поддержки граждан в рамках своих депутатских полномочий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.