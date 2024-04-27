Зампред Мособлдумы Наумов поучаствовал в совещании секретарей обкома КПРФ

Накануне в стенах подмосковного обкома КПРФ состоялось совещание первых секретарей городских организаций. В работе совещания принял участие зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Сейчас идет период отчетно-выборных конференций областной организации. Прошло 6 конференций из 49. Все конференции должны проходить с учетом всех положений устава КПРФ. Важно активно заниматься партийной работой и работой с первичными партийными организациями.

В сентябре этого года состоятся выборы во многих городских округах Московской области.

«Мы должны опираться, прежде всего, на свои силы: на наши возможности, на наш актив и наших кандидатов. В сентябре пройдут выборы в 25 муниципалитетах. Практически половина избирателей области будут участвовать в избирательном процессе. Развернется борьба за 577 мандатов муниципальных депутатов. Мы уже с прошлого года ведем работу по подготовке кандидатов и документов. Прошу вас отнестись максимально ответственно к этой работе. Необходимо находиться в контакте с избирателями. Большое значение имеет рост партийных рядов, а также активная агитация. Нашим организациям надо активизировать работу на местах. Главная задача — к середине мая завершить подготовку списков кандидатов и представить их в областную организацию», — обратился к присутствующим Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.