Зампред Совфеда Святенко: меры господдержки привлекут людей в село

Она отметила, что, к сожалению, сейчас сельские территории становятся все более пустыми.

«Это проблема не только российская, с этим сталкиваются и другие страны», — подчеркнула зампред.

Тем не менее, есть меры господдержки, которые, наоборот, привлекают людей в село.

«Важно, что в Год семьи мы продумываем те меры поддержки для семей с детьми, которые дадут возможность чувствовать себя в селе комфортнее, чем в городе. Потому что в деревне совсем другая экология», — сказала Святенко.

По ее словам, для этого важно, чтобы была сельская инфрастуктура, которая дает возможность воспитывать детей, иметь полноценный досуг.

«Те меры господдержки, которые сейчас существуют, будут обсуждаться и на Первом всероссийском форуме, где будут представители социальной сферы села. Деревня не будет существовать, если в ней не будет школы, Дома культуры, фельдшерского пункта», — добавила Святенко.

Она сделала акцент, что существующие программы на селе дают возможность получить фельдшерско-акушерские пункты, в которых есть и телемедицина, и консультация с врачами более высокого уровня, и мгновенная отправка анализов и диагностических исследований в районный центр или в больницы более высокого уровня.

«Очень важно, чтобы сельские ребята получали достойное образование и были конкурентноспособны на ЕГЭ, при поступлении в вузы или техникумы», — отметила Святенко.

Грантовая поддержка сельских жителей

Зампред обратила внимание на существующие меры грантовой поддержки.

«Агротуризм — очень важная тема. Многие на селе сейчас ее развивают. Мы видим, насколько популярно это среди городских жителей, которые могут отдохнуть в выходные, а, может быть, провести свой отпуск в селе, почувствовать себя сельским жителем», — заявила Святенко.

По ее информации, в 2024 году выделено 700 млн рублей на грантовую поддержку — ими начинают уже пользоваться.

Святенко отметила программу «Агростатрап»: его могут получить те, кто только начинает вести фермерское хозяйство или пытается создать его.

Грантовая поддержка касается и программы «Семейная ферма».

«Это та основа для сельских жителей, которая поможет их семьям становится больше, чтобы люди задерживались на селе, так как семейный бизнес — один из самых крепких видов бизнеса, поэтому он будет и укреплять семью, и привлекать людей извне», — заключила Святенко.