Зампред Совбеза познакомился с системой сбора биометрии на границе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска и миграционного контроля в аэропорту Шереметьево, где проходит эксперимент по внедрению новых правил въезда.

В ходе инспекции, которую он провел совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой МВД Владимиром Колокольцевым и министром финансов Антоном Силуановым.

«Проход человека, который пересекает границу, действительно, это буквально несколько десятков секунд», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, система быстрого сбора биометрических данных не создает задержек, но позволяет формировать полноценную базу для миграционного учета и решения правоохранительных задач. Медведев также напомнил, что по поручению президента Владимира Путина МВД создает специальные пункты миграционного контроля в аэропортах для привлечения к ответственности нарушителей миграционного законодательства. В Шереметьево, как он уточнил, ежедневно выявляют 20–25 таких лиц.

После осмотра зампред Совбеза провел рабочее совещание по вопросам миграционной политики.

