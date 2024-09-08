Зампред ОП МО: Центр общественного наблюдения в Подмосковье работает штатно

Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье работает в штатном режиме, сообщил член рабочей группы по общественному наблюдению, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«Нашими коллегами было (получено-ред.) 78 звонков в Центральную избирательную комиссию и в участковые избирательные комиссии. Обработано 58 обращений, которые поступили в Центр общественного наблюдения. И 22 сигнала имели под собой основания, которые требовали разбирательства», — сказал Ульянов.

Также на горячую линию Общественной палаты в Москву поступило 19 звонков. Четыре из них — по вопросу регистрации на выборы, но в тех муниципальных образованиях, где они прописаны, выборов не было.

«Работа проходит в штатном режиме, работают группы на территориях каждого муниципального образования, где проходят выборы», — отметил зампред.

По словам члена рабочей группы по общественному наблюдению, эксперта, члена Общественной палаты Московской области Андрея Губанова, также поступали жалобы на отсутствие пломб на ящиках, в которых содержатся сейф-пакеты.

«При этом мы хотим отметить, что действующее законодательство не регламентирует опечатывание металлических сейфов, металлических пакетов и ящиков, которые есть в каждой участковой комиссии, и куда убираются, собственно говоря, сейф-пакеты, содержащие бюллетени. Сейф-пакет и составленный в отношении его акт, помещаются в отдельный сейф, металлический шкаф, ящик, то есть некое пространство. И хранение в этом сейфе других документов не предусматривается и не допускается», — объяснил Губанов.

Сами сейфы не пломбируются. Поэтому, по его словам, это фактически не является никаким нарушением.

Выборы проходят с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков. За три дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей. Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.