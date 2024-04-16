Зампред Мособлдумы отметил, что незаконное размещение отходов в Химках нужно устранить

Обращение жителей Химок по фактам размещения стройотходов в северной промзоне послужило основанием для направления депутатских запросов. Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов направил их в Минэкологию Подмосковья и в администрацию Химок. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Выездные мероприятия, инициированные Александром Наумовым, проведенные государственным экологическим надзором и муниципальным земельным контролем, подтвердили факты складирования отходов.

По итогам выезда правообладателю земельного участка вынесено представление с требованием привести участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования по целевому назначению, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

«В случае непринятия мер по устранению данного правонарушения, материалы по данному факту будут направлены в прокуратуру Московской области для принятия мер прокурорского реагирования», — отметил Наумов.

Он поручил аппарату фракции КПРФ контролировать ситуацию на данном объекте, в целях реального устранения нарушений закона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.