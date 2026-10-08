Заморозки зафиксировали в Подмосковье прошедшей ночью

Минувшей ночью в Московской области зафиксировали заморозки, в столице температура не опускалась ниже 0 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что антициклон сформировал в регионе относительно малооблачную, сухую и тихую погоду, что с продолжительным темным временем суток создает хорошие условия для появления заморозков.

Как уточнил синоптик, самыми холодными точками в Подмосковье стали Черусти и Серебряные Пруды, где термометры показали минус 0,7 градуса. Кроме того, заморозки были в Мелихове и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника.

«Москву, как и ожидалось, заморозки продолжают обходить стороной, а минимальная температура, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, сегодня опускалась до плюс 4,5 градуса», — сказал Леус.

По его словам, на других столичных метеостанциях было от плюс 2,6 градуса в Бутове до плюс 7,4 на Балчуге. В Новой Москве минимум составил 0 градусов.

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