Заморозки в июле: ночью в Кузбассе температура опустилась до критической отметки
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Минувшей ночью в отдельных районах Кузбасса было зафиксировано падение температуры воздуха до нулевой отметки, сообщает Сiбдепо.
По информации, предоставленной кемеровским Гидрометцентром, заморозки, однако, не наблюдались.
«Для июля заморозки — это редкость. Бывают, но редко. Этой ночью заморозков не было, так как у нас почва хорошо прогрета. Самые низкие температуры были в Белове — около 0 градусов, в Юрге и Тайге было по плюс 2 градуса, а в Кемерове — плюс 6», — пояснили в организации.
В ЦГМС также отметили, что следующая ночь ожидается достаточно прохладной: с температурой от плюс 2 до плюс 7 градусов.
Таким образом, грядущая ночь тоже будет холодной, а в некоторых местах возможно дальнейшее понижение температуры. С четверга ожидается повышение температуры, а пятница и суббота порадуют по-летнему жаркой погодой, заключили в кемеровском Гидрометцентре.