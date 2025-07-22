Заморозки в июле: ночью в Кузбассе температура опустилась до критической отметки

В Кузбассе минувшей ночью температура воздуха опустилась почти до 0 градусов

Минувшей ночью в отдельных районах Кузбасса было зафиксировано падение температуры воздуха до нулевой отметки, сообщает Сiбдепо .

По информации, предоставленной кемеровским Гидрометцентром, заморозки, однако, не наблюдались.

«Для июля заморозки — это редкость. Бывают, но редко. Этой ночью заморозков не было, так как у нас почва хорошо прогрета. Самые низкие температуры были в Белове — около 0 градусов, в Юрге и Тайге было по плюс 2 градуса, а в Кемерове — плюс 6», — пояснили в организации.

В ЦГМС также отметили, что следующая ночь ожидается достаточно прохладной: с температурой от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Таким образом, грядущая ночь тоже будет холодной, а в некоторых местах возможно дальнейшее понижение температуры. С четверга ожидается повышение температуры, а пятница и суббота порадуют по-летнему жаркой погодой, заключили в кемеровском Гидрометцентре.