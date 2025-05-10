Заморозки до -2,8 градуса наблюдались в Московском регионе ночью

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки, температура опускалась ниже минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести» .

На базовой метеостанции столицы ВДНХ столбики термометров ночью показали плюс 0,5 градуса. На Балчуге температура была плюс 4,7 градуса, в Тушине — 0, в Бутове — минус 1,8, в Новой Москве — минус 2,6.

В Подмосковье без заморозков было только в некоторых южных районах. При этом разброс минимальных температур в регионе составил от минус 2,8 градуса в Истре до плюс 3,2 в Серебряных Прудах.

В отдельных территориях Московской области предстоящей ночью также возможны заморозки.