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Заморозки до -2,3 градуса зафиксировали в Московском регионе ночью

В Новой Москве и Подмосковье прошлой ночью были заморозки, температура опускалась до минус 2,3 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

На столичной ВДНХ столбики термометров показали плюс 0,7 градуса, в Бутове — минус 1,2, на Балчуге — плюс 4,4, в Новой Москве — минус 1,8.

Холоднее всего в Подмосковье было в Приокско-Террасном заповеднике (г. о. Серпухов), там температура составила минус 2,3 градуса.

Как уточнил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в Московской области также холодно ночью было в Горках Ленинских (минус 0,7 градуса), Железнодорожном и Пушкине (минус 1,0), Электростали (минус 1,1), Мелихове (минус 2,0),