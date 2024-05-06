Заморозки до -1 градуса ударили в Московском регионе ночью

«В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум прошедшей ночи составил плюс 2,7 градуса», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Бутове столбики термометров опустились до минус 0,3 градуса. В Новой Москве заморозки были до минус 1 градуса.

По словам Леуса, в Подмосковье холоднее всего было в Черустях, температура составила минус 1 градус. А теплее всего было в Талдоме, там термометры показали плюс 2,2 градуса.

Специалист добавил, что в Московском регионе еще сохраняется высокая вероятность ночных и утренних заморозков. Они прогнозируются до конца первой декады мая.